Santa Cruz: Intentó ganarle al tren con su vehículo y este se lo llevó por delante

El conductor de la camioneta ignoró las bocinas de advertencia del tren. Fue trasladado a un centro médico con golpes leves.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 11:50

Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este domingo se registró un accidente en la avenida 3 Pasos al Frente, en Santa Cruz, donde un tren embistió a una camioneta cuyo conductor no hizo caso a las bocinas de advertencia.

El conductor del vehículo fue trasladado de inmediato a un centro médico, presentando golpes leves. Testigos señalan que la imprudencia del conductor al intentar cruzar las vías pese a las señales de advertencia provocó el incidente.

La policía llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. 

 

