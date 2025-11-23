La mañana de este domingo se registró un accidente en la avenida 3 Pasos al Frente, en Santa Cruz, donde un tren embistió a una camioneta cuyo conductor no hizo caso a las bocinas de advertencia.

El conductor del vehículo fue trasladado de inmediato a un centro médico, presentando golpes leves. Testigos señalan que la imprudencia del conductor al intentar cruzar las vías pese a las señales de advertencia provocó el incidente.

La policía llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

