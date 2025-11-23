El conductor de la camioneta ignoró las bocinas de advertencia del tren. Fue trasladado a un centro médico con golpes leves.
23/11/2025 11:50
Escuchar esta nota
La mañana de este domingo se registró un accidente en la avenida 3 Pasos al Frente, en Santa Cruz, donde un tren embistió a una camioneta cuyo conductor no hizo caso a las bocinas de advertencia.
El conductor del vehículo fue trasladado de inmediato a un centro médico, presentando golpes leves. Testigos señalan que la imprudencia del conductor al intentar cruzar las vías pese a las señales de advertencia provocó el incidente.
La policía llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.
Mira la programación en Red Uno Play
11:30
12:00
12:25
14:00
16:00
18:00
11:30
12:00
12:25
14:00
16:00
18:00