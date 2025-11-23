TEMAS DE HOY:
Política

Comisión de Constitución de diputados analiza cuatro proyectos de ley para la designación de vocales electorales

El tratamiento de estas normas busca garantizar la continuidad administrativa y la seguridad jurídica del proceso electoral en el país, evitando vacíos institucionales ante el inminente vencimiento de mandato de los actuales vocales.

Hans Franco

23/11/2025 10:05

Foto: Comisión de constitución en sesión (Archivo APG)
La Paz

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados se encuentra este domingo en etapa de análisis de cuatro proyectos de ley relacionados con la designación de vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, cuyo mandato concluye el próximo 19 de diciembre.

De acuerdo con el detalle proporcionado, dos de las iniciativas legislativas fueron presentadas por la Alianza Unidad, una por la Alianza Libre, y un proyecto adicional corresponde a una propuesta repuesta de la anterior legislatura. Todas tienen como objetivo establecer el marco legal para la elección y posesión de las nuevas autoridades electorales departamentales.

El tratamiento de estas normas busca garantizar la continuidad administrativa y la seguridad jurídica del proceso electoral en el país, evitando vacíos institucionales ante el inminente vencimiento de mandato de los actuales vocales.

Se prevé que, tras la revisión técnica y jurídica en la instancia correspondiente, la Cámara de Diputados trate el proyecto consensuado en sesión plenaria durante la semana que viene, con el fin de avanzar hacia una resolución oportuna antes del cierre de la gestión 2025.

