Futbolista dejó a la Miss Universo actual porque “no la dejaban salir”

La historia de amor de Fátima Bosch se volvió viral en redes sociales luego de que ella se coronara como la nueva Miss Universo. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 9:54

Mundo

Fátima Bosch, la modelo e influencer tabasqueña que este 20 de noviembre se coronó como Miss Universo 2025, está en el centro de atención, y con ella reaparece el nombre de Kevin Álvarez, futbolista del Club América y su expareja.

La relación entre Bosch y Álvarez terminó hace años, y según declaraciones que se viralizaron en redes sociales, uno de los principales motivos fue la disciplina que requería la carrera de Fátima. Kevin Álvarez señaló que en su momento no coincidían en estilos de vida: “No la dejaban salir a fiestas”, dijo.

Aunque esa rigidez pudo haber sido un obstáculo en la relación, la misma disciplina sería más tarde la base de su éxito internacional.

Horas después de la coronación de Bosch, Kevin fue interceptado por reporteros en la Ciudad de México. Preguntado sobre su opinión respecto al triunfo de su expareja, Álvarez se limitó a decir: “Estoy contento por ella”, dejando en claro que, a pesar del pasado, celebra los logros de Fátima.

 

