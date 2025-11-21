El MIR anuncia su retorno político y confirma participación en las elecciones subnacionales

El responsable político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Rolando Reynaga, anunció este lunes el retorno oficial de la organización política al escenario nacional, asegurando que la sigla contará con personalidad jurídica vigente para participar en las elecciones subnacionales y en los próximos procesos electorales.

Reynaga destacó que el partido volverá a competir con una propuesta orientada a la recuperación democrática y a la ampliación de oportunidades para la ciudadanía.

“El MIR Nueva Mayoría está nuevamente en cancha para pelear por la democracia y para que la gente tenga oportunidad. El legado de Jaime Paz Zamora está más vigente que nunca (…) El MIR está en marcha con personalidad jurídica vigente para participar en las subnacionales como en los próximos procesos electorales”, afirmó.

El dirigente informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará la resolución de personalidad jurídica el martes 25 de noviembre, formalizando el regreso de la histórica sigla política.

Consultado sobre la posibilidad de que el partido acoja al presidente Rodrigo Paz, Reynaga expresó respaldo directo:

“Por supuesto que sí, Rodrigo Paz es un gallo”, dijo, aludiendo a la figura del mandatario como un liderazgo con fuerza dentro del escenario político.

