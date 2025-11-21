Designan a María José Fernández como gerente en suplencia de Emapa

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua informó que María José Fernández fue designada gerente en suplencia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional y la continuidad operativa de la estatal durante el periodo de transición.

Según el comunicado oficial, la designación se realiza debido a que la conformación del nuevo directorio de Emapa aún se encuentra en proceso.

“La designación de la Ing. María José Fernández como gerente en suplencia de Emapa se realiza en virtud de que la conformación del directorio aún se encuentra en proceso, situación que requiere asegurar el normal funcionamiento de la entidad durante este periodo de transición (sic)”, señaló la cartera en sus redes sociales.

El nombramiento se sustenta en las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo 5488, que faculta a la institución a adoptar medidas necesarias para garantizar la continuidad administrativa y operativa.

El Ministerio explicó que esta decisión busca preservar la estabilidad institucional y asegurar que todas las actividades programadas, así como los procesos internos y externos, se desarrollen conforme a los plazos y objetivos establecidos.

La medida se toma en medio de la intervención a la empresa estatal, anunciada el pasado 12 de este mes por el ministro Óscar Justiniano, quien reveló que se detectaron indicios de corrupción en Emapa.

