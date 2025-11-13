TEMAS DE HOY:
HALLAN HOMBRE MUERTO matan con piedra a un hombre accidente de tránsito

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Panificadores de Santa Cruz aseguran que no les afecta la intervención de Emapa; no reciben harina subvencionada

Panificadores indicaron que no les perjudica la intervención de Emapa. Aseguran que no se beneficiaron con la subvención del precio de la harina.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/11/2025 11:32

Foto: La Patria

Escuchar esta nota

Los panificadores de Santa Cruz afirmaron que este sector no recibe subvención por parte de Emapa, empresa estatal intervenida recientemente por el Gobierno tras detectarse indicios de corrupción en su interior.

Abigail Escobar, dirigente del gremio, dijo que el precio del pan no va a variar porque nunca han trabajado con harina subvencionada y ratificó que el precio del alimento se mantendrá en 50 centavos y a 1 boliviano por unidad.

La intervención de Emapa no nos perjudica porque los panificadores de Santa Cruz no hemos recibido harina subvencionada, pese a que presentamos toda la documentación para acceder a este beneficio, pero nos negaron porque nos dijeron que en Santa Cruz no se produce pan de batalla”, explicó.

Escobar añadió que, de haberse beneficiado con la harina de Emapa, el precio del pan en el departamento sería más económico.

El Gobierno anunció ayer la intervención de Emapa tras detectar una “deuda monstruosa” e indicios de corrupción en la administración de la empresa, que estaba a cargo de la provisión de harina subvencionada para la producción de pan, principalmente en el occidente del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD