Avicultores piden auditoría a Emapa por irregularidades en distribución de maíz

El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, Enzo Landívar, exigió este viernes que se realice una auditoría integral a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), tras las denuncias sobre irregularidades en la distribución de maíz durante los últimos cinco años.

“Para el sector avícola lo que nos interesa es que se haga una auditoría, porque también dentro de las denuncias se sabe que del maíz que salía de Emapa no todo era para los avicultores. Sería importante que ahora que se está investigando el accionar de Emapa se haga una buena auditoría, especialmente de estos últimos cinco años”, afirmó Landívar a la Red Uno.

El dirigente advirtió que el problema no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de gestión en las empresas estatales. “Este hecho en Emapa en realidad no es un caso aislado, sino un común denominador en las empresas del Estado. Eso tiene que ver principalmente con la idoneidad de las personas que administran”, cuestionó.

“Un mal jugador en el acopio de granos”

Landívar señaló que Emapa tuvo un rol negativo en la provisión de granos para el sector avícola. “Nos hemos enterado con un informe en la Cámara de Diputados de que Emapa había estado acopiando una importante cantidad de maíz, un recurso escaso porque somos deficitarios en su producción, y lo distribuía con el propósito de ayudar a pequeños productores”, explicó.

Sin embargo, indicó que la política de precios de la estatal afectó directamente a los productores avícolas medianos y grandes. “El problema era que Emapa ponía el precio por encima del mercado. De lo que acopiaba, apenas ayudaba al 15% de los avicultores, aquellos con menos de 55.000 pollos de producción, pero inflacionaba el precio tanto del maíz como del sorgo, y el resto de los avicultores teníamos que pelear para abastecernos a precios caros”, afirmó.

