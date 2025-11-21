¡Alerta! Senamhi prevé lluvias y fuertes vientos en cinco departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este jueves alerta naranja por el ingreso de un frente frío que traerá fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas a cinco departamentos del país.

La institución informó que se activaron cuatro avisos meteorológicos, principalmente por la intensidad de los vientos provenientes del norte y del sur.

“El evento de los vientos permanecerá vigente hasta la noche de este viernes 21 de noviembre”, detalló un pronosticador del Senamhi, al señalar que las ráfagas podrían alcanzar niveles significativos en varias regiones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, afecten a los departamentos de La Paz, Pando, Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

Estas condiciones climáticas estarán presentes desde este 21 hasta el 22 de noviembre, con posibles acumulaciones importantes en zonas tropicales y valles.

“Esta actividad se refiere a que vamos a tener humedad proveniente del norte. Los descensos de temperaturas se registrarán en todo el Chaco boliviano, producto del ingreso de un frente frío de origen argentino que genera inestabilidad atmosférica”, explicó el especialista.

