Velan al adolescente apuñalado tras un altercado en un restaurante

Este jueves por la noche en la zona de la Radial 10, avenida 16 de Julio, zona de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz, se realizó el velatorio de José Alfredo, el adolescente de 16 años que fue apuñalado tras quitarle la polera a un joven cuando se encontraba cenando con su enamorada.

En medio de un profundo dolor y consternación; familiares y allegados llegaron para despedirlo, mientras que la familia evitó brindar declaraciones debido al difícil momento que atraviesan.

De acuerdo con el informe preliminar, un grupo de personas descendió de un vehículo y se abalanzó contra él, provocando una herida mortal en el pecho.

Pese a que fue trasladado de inmediato a una clínica cercana, no pudo resistir debido a la severa hemorragia que sufrió. Su padre manifestó la pasada jornada que hicieron todo lo posible para poder salvar su vida, pero lamentablemente falleció.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con las investigaciones y el análisis de cámaras de seguridad para identificar el vehículo utilizado y dar con los responsables del ataque.

Así mismo, la Felcc, en coordinación con el Ministerio Público, realizó diversos allanamientos en la zona norte de la ciudad y logró la aprehensión del principal sospechoso.

