¡Lo apuñalaron en el corazón! Adolescente de 16 años muere tras ser atacado en Santa Cruz

Un menor de 16 años perdió la vida la noche de este martes tras ser apuñalado por un grupo de personas que descendió de un vehículo en la zona de la Radial 10, avenida 16 de Julio, en Santa Cruz. El adolescente se encontraba saliendo de cenar con su pareja cuando fue interceptado y atacado con un arma blanca.

Según el informe preliminar, varias personas bajaron de un vehículo y se abalanzaron contra el menor, propinándole una puñalada directa al corazón. Tras el ataque, el joven fue trasladado a una clínica cercana; sin embargo, llegó sin signos vitales debido a la grave hemorragia que sufrió en el lugar del hecho.

Testigos señalan que los agresores habrían actuado de forma coordinada y que, aparentemente, pertenecerían a una barra brava, extremo que aún debe ser confirmado por las autoridades.

Hasta la escena del crimen llegó personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La Policía realiza la búsqueda de los responsables y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo y a los atacantes.

