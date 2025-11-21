"¡Ya lo daba por perdido!": Recuperó su celular después de dos años en Cochabamba

Un joven vivió este viernes un inesperado momento de alivio, después de dos años logró recuperar su teléfono móvil robado. Llegó hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde los agentes exhiben decenas de dispositivos recuperados en recientes operativos contra el robo de celulares.

Con evidente emoción, el joven consiguió desbloquear el equipo, revisó sus fotografías y comprobó que, efectivamente, era suyo. “Sí, es mío. Lo compartía con mi hermano… tenerlo en las manos ya es un alivio. Por todas las fotos y los recuerdos que guardaba. Después de tanto tiempo que aparezca el celular, es una esperanza”, expresó, todavía sorprendido por haberlo recuperado.

El operativo permitió a otras víctimas acercarse con la ilusión de reencontrar su dispositivo. Algunos vivieron un final feliz; otros, continúan a la espera.

Una mujer también se presentó para verificar si uno de los equipos recuperados era el suyo. “Estoy muy segura que es mi teléfono. Solo quiero verificarlo. Trajimos los documentos, todo lo necesario”, afirmó mientras aguardaba a que su padre llegara para desactivar la codificación del aparato.

Durante toda la jornada, los celulares recuperados permanecerán expuestos para que los propietarios puedan identificarlos mediante fotografías, claves, números de serie o documentos de compra.

Los usuarios que logran verificar la pertenencia del equipo deben completar un breve proceso de verificación documental antes de retirarlo.

Entre emociones, recuerdos y un notable ambiente de esperanza, varias personas agradecieron el trabajo policial. “Gracias a la Felcc por recuperar estos equipos”, coincidieron los afectados, quienes ven en estos operativos una oportunidad real de recuperar no solo un dispositivo, sino también parte de su historia guardada en él.

