Cochabamba: Bloqueo en Villa Tunari suspende viajes por carretera nueva y habilitan la ruta antigua

Un nuevo punto de conflicto se instaló este viernes en el Trópico de Cochabamba. Desde las 04:00 de la madrugada, comunarios de la isla Todos Santos bloquearon de forma indefinida el puente Espíritu Santo, en Villa Tunari, interrumpiendo totalmente la circulación por la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz y generando una fila de más de cinco kilómetros de vehículos de alto tonelaje, buses y transporte liviano.

Nuestro equipo móvil llegó hasta el lugar. En el ingreso al río Espíritu Santo, el dirigente Napoleón Huarachi explicó que la medida responde a un reclamo que —según afirman— lleva más de dos décadas sin ser atendido: la distritalización de la zona.

“Estamos en este trámite casi 24 años ya. Esta isla es una zona productiva que exporta banana a varios países y necesitamos la distritalización para administrar los caminos y atender nuestras necesidades. Ayer el Concejo no quiso aprobarlo, se esperó hasta la medianoche y no pasó nada. Por eso las bases decidieron cerrar la carretera”, señaló el dirigente.

Los comunarios reclaman que la ubicación geográfica —entre el río 24 y el río Chapare— limita su acceso a las autoridades del distrito al que actualmente pertenecen (Distrito 3, Villa 14). Por ello exigen ser reconocidos como Distrito 12, integrado por las centrales Isla Todos Santos, Nuevo Chapare, sectores indígenas y seis sindicatos campesinos.

Huarachi indicó que el bloqueo es indefinido, pero dejó abierta la posibilidad de levantarlo si el Concejo Municipal aprueba la resolución correspondiente. “Si nos traen la resolución declarando el distrito, levantamos en ese momento. Si no, seguimos”, afirmó.

La medida ha generado gran malestar entre los pasajeros que quedaron atrapados. Muchos se ven obligados a caminar largos tramos cargando equipaje. Uno de ellos relató que ya recorrió cinco kilómetros a pie para intentar avanzar hacia Santa Cruz: “Es un perjuicio para todos. Estoy caminando hace rato porque no hay otra”, señaló visiblemente cansado.

Transportistas advirtieron que no se está permitiendo el paso de productos, lo que podría causar pérdidas económicas tanto para comerciantes como para productores.

Ante la emergencia, la jefatura de Tránsito de la Terminal de Buses de Cochabamba emitió un comunicado instruyendo la suspensión de viajes por la carretera nueva y habilitando únicamente las salidas por la carretera antigua.

