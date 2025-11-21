Ríos sobre la 'Comisión de la verdad': "No solo debe identificar responsabilidades, sino informar sobre la magnitud de la crisis"

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos consideró necesaria y urgente la creación de la 'Comisión de la verdad por los hidrocarburos', anunciada el jueves por el presidente Rodrigo Paz, y afirmó que este espacio debe servir para exponer el “manejo político” que, según dijo, deterioró profundamente al sector energético en los últimos 20 años.

Aseguró que la comisión no solo debe identificar responsabilidades, sino también informar al país sobre la magnitud de la crisis.

“Es importante esta investigación no solo para buscar culpables, sino para decirle al pueblo boliviano lo que hay, dónde está parado. Porque el país va a sufrir para salir de esta crisis energética”, indicó.

Ríos sostuvo que el área hidrocarburífera “ha sido manejada con los pies, no con la cabeza” y que durante dos décadas se impuso una narrativa propagandística que hacía creer que Bolivia era una potencia energética.

“Se construyó una propaganda ‘coevelística’, infame, que decía que éramos el corazón energético, que teníamos un mar de gas. Todo eso fue un montaje comunicacional”, afirmó en entrevista con Red Uno.

El experto señaló que en ese periodo se dilapidaron más de 67.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones de hidrocarburos en 20 años.

Además, cuestionó la construcción de plantas innecesarias, mal ubicadas o sin estudios de factibilidad, lo que atribuyó a decisiones improvisadas.

“Todo esto ha sido hecho y manejado por un ‘mozalbete’”, dijo, en alusión a la conducción política del sector en gestiones pasadas.

YPFB está en situación crítica

Ríos advirtió que la situación actual de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es “muy crítica”, al tratarse de una empresa que hoy “está perdiendo plata”, pese a que durante años fue la principal generadora de ingresos para el país.

En ese sentido, recomendó al mandatario transparentar cuanto antes el estado real de la empresa.

“Si el presidente Rodrigo Paz no quiere que mañana le echen la culpa del sector energético, tiene que develar la situación clara en la que se encuentra YPFB, y que no se tarde mucho”, remarcó.

