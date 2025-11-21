Madre habría acuchillado a sus dos hijos en Pando; el joven de 25 años falleció

Dos hermanos de 25 y 19 años fueron encontrados acuchillados en su vivienda. Según el reporte policial, uno de ellos falleció y el otro se encuentra gravemente herido; sospechan que las agresiones fueron realizadas por su progenitora.

El hecho se produjo en Cobija, Pando, y el caso fue alertado por los vecinos que llamaron a la Policía por un posible hecho de violencia.

"A las 05:00 de la mañana se recibió la llamada para brindar auxilio a una persona herida, para el personal de Bomberos", señaló el coronel Morales, subcomandante de la Policía de Pando.

Según el informe preliminar, el joven de 25 años fue hallado sin vida, mientras que su hermana de 19 años presentaba heridas graves y fue trasladada de inmediato a un centro médico.

"Una persona de sexo masculino de 25 años yacía sin signos vitales al interior del domicilio y la persona de sexo femenino de 19 años presentaba una herida cortante en el hombro, motivo por el cual fue trasladada inmediatamente al centro médico asistencial.

Durante la intervención, los uniformados encontraron a la madre en el domicilio y la mujer evitó brindar declaraciones.

"La posible autora de este hecho sería la madre, que también se encontraba en un estado de salud crítica; estaba en shock y no respondía ninguna pregunta ni relató lo que pasó", afirmó el subcomandante de Pando.

La autoridad informó que la Fiscalía y las unidades investigativas continuarán con las diligencias para establecer qué ocurrió y cuáles fueron los móviles del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play