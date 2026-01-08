Dos tragedias enlutan a Montero: Defensoría investiga accidentes domésticos con menores

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Montero informó sobre dos hechos trágicos que han conmocionado a la comunidad: la muerte de tres niñas y de un niño de seis años en accidentes ocurridos en sus respectivos hogares.

Según la Dra. Purita Cuellar, directora de la Defensoría, el primer incidente ocurrió el 6 de enero en la noche, cuando las tres menores, “recién empezando a vivir”, fallecieron tras un incendio provocado por una vela encendida.

“La mamá fue trasladada hasta la Felcc y, tras brindar su declaración, se descarta que ella haya provocado el deceso de sus pequeñas”, explicó Cuellar. La Defensora detalló que las niñas estaban al cuidado de su abuelita y tía, quienes, según testimonios, habían salido momentáneamente del domicilio: “Las niñas, al ver que estaban dormidas, bueno, las dejaron ahí y, bueno, la desgracia sucedió en ese momento”.

Sobre la responsabilidad legal, Cuellar indicó que la investigación sigue abierta: “Por el momento, la denuncia está abierta por homicidio culposo. Se van a brindar todas las declaraciones que correspondan para que el Ministerio Público determine la situación, si va a haber alguna imputación contra alguna de las personas que estuvieran a cargo de las niñas”.

Niño muerto en pozo séptico

En un segundo hecho ocurrido también en Montero, un niño de seis años falleció tras caer en un pozo séptico dentro de su vivienda. La Defensora señaló que “tomamos contacto con la mamá, con la hermana, y estaba desaparecido al promediar después del mediodía el niño, y lamentablemente cae en esta noria… un lugar abandonado hace mucho tiempo”.

Cuellar enfatizó que la Defensoría se mantiene “cauta por el dolor que están sufriendo ambas familias” y aseguró que se ha colaborado con el Gobierno municipal para brindar la cristiana sepultura a los menores a través de la dotación de nichos.

Estos hechos, además de consternar a la comunidad, reafirman la labor de la Defensoría de la Niñez en la protección y acompañamiento de las familias afectadas durante procesos judiciales y de investigación.

