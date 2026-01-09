TEMAS DE HOY:
Policial

Revelan detalles del asesinato de Mauricio Aramayo en pleno centro de Tarija

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 en una zona céntrica y transitada. La Policía investiga un presunto hecho de sicariato.

Red Uno de Bolivia

08/01/2026 23:26

Foto Red Uno
Tarija, Bolivia

Nuevos detalles comienzan a salir a la luz sobre el asesinato de Mauricio Aramayo, el hombre que fue baleado la noche del jueves en pleno centro de la ciudad de Tarija, en un ataque ejecutado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El hecho se registró alrededor de las 21:00, en inmediaciones de la avenida Domingo Paz y la calle Ramón Rojas, una zona altamente transitada. Según información preliminar, los atacantes interceptaron a Aramayo y realizaron varios disparos de manera directa, para luego huir rápidamente del lugar.

Vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima gravemente herida por impactos de arma de fuego. Aramayo fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital San Juan de Dios, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras investigaciones apuntan a un ataque planificado, bajo la modalidad de sicariato. La Policía acordonó la zona, recolectó indicios balísticos y revisa cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape de los agresores.

Mauricio Aramayo era candidato político y una persona cercana al presidente Rodrigo Paz, lo que ha generado conmoción en el ámbito político y social del departamento. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre los móviles del crimen.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores detalles del caso.

