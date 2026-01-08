El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se solicitó de manera inmediata la revisión del expediente judicial que derivó en la liberación del narcotraficante peruano Clodoaldo Figueroa Saume, conocido como ‘Tío Vago’, ocurrida el pasado martes.

Saucedo señaló que la máxima instancia judicial pidió al juzgado correspondiente que remita el expediente completo, con el objetivo de analizar los fundamentos legales que permitieron la liberación del ciudadano extranjero, quien es considerado uno de los narcotraficantes más buscados del Perú y es requerido por seis países.

“Justamente hemos pedido la revisión del expediente. Yo creo que en las próximas horas vamos a tener mayor información en relación a ese tema que la ciudadanía ha conocido y nosotros también”, declaró el presidente del TSJ.

Consultado sobre la presunta participación de ‘Tío Vago’ en el secuestro de un empresario meses atrás, Saucedo evitó adelantar criterios y reiteró que primero se debe conocer el contenido del expediente judicial. “Seguramente en las próximas horas vamos a tener mayor información para poder brindarle a toda la ciudadanía. Y con seguridad vamos a tomar las acciones correspondientes que tengan que realizarse”, afirmó.

El titular del TSJ aclaró que no se trata aún de un informe específico contra el juzgado, sino de una revisión preliminar del proceso que permitió la liberación. “Hemos pedido de manera inmediata que nos remitan el expediente para poder revisar qué es lo que hay y tener mayores elementos en relación a este tema”, precisó.

Clodoaldo Figueroa Saume, alias ‘Tío Vago’, además de estar vinculado a actividades de narcotráfico internacional, es señalado por mantener nexos con remanentes de la organización subversiva Sendero Luminoso, lo que incrementó la preocupación pública tras conocerse su liberación.

Desde el TSJ se anticipó que, una vez concluida la revisión del expediente, se asumirán las acciones legales o administrativas que correspondan.

