Clodoaldo Figueroa Saume

Policial

Cae en Bolivia el ‘Tío Vago’, uno de los narcotraficantes más buscados del Perú

Informes preliminares señalan que Figueroa no solo estaba vinculado al tráfico de drogas, sino que además tendría nexos con la organización subversiva Sendero Luminoso.

Red Uno de Bolivia

27/08/2025 8:41

Clodoaldo Figueroa Saume, alias el ‘Tío Vago’. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Policía Boliviana capturó en las últimas horas a Clodoaldo Figueroa Saume, alias el ‘Tío Vago’, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del Perú y prófugo de una cárcel en ese país.

El operativo se llevó a cabo en el sexto anillo de la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde el fugitivo se ocultaba bajo una identidad falsa. Informes preliminares señalan que Figueroa no solo estaba vinculado al tráfico de drogas, sino que además tendría nexos con la organización subversiva Sendero Luminoso.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el ‘Tío Vago’ era parte de una red criminal transnacional que operaba un puente aéreo entre la selva peruana y la Amazonía boliviana. La estructura recogía cocaína en Perú, la cristalizaba en laboratorios clandestinos en Bolivia y la enviaba posteriormente a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

La captura de Figueroa se suma a la detención de otros cabecillas de carteles regionales en lo que las autoridades consideran un golpe clave al narcotráfico sudamericano. Se aguarda un informe oficial en las próximas horas por parte de la Policía Boliviana.

En el Perú, el ‘Tío Vago’ figuraba en la lista de los seis delincuentes más buscados, y su detención podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la conexión entre organizaciones criminales peruanas y bolivianas.

