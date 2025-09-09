TEMAS DE HOY:
Gobierno audita gestión del exgerente de Emapa, Franklin Flores

Las auditorías permitirán establecer responsabilidades administrativas o legales en caso de detectarse irregularidades durante su gestión.

Hans Franco

09/09/2025 11:44

Foto: Gobierno audita gestión del exgerente de Emapa, Franklin Flores
La Paz

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que el Gobierno lleva adelante una auditoría interna a la gestión del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, quien renunció a su cargo en pasados días.

“Tienen que continuar las auditorías, son procesos legales. Se hacen cada año, pero hay auditorías especiales y todo está en camino, debe revelarse qué pasó en el caso con ese dirigente de la Conapabol (Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia)”, declaró Siles en rueda de prensa.

La renuncia de Flores a la gerencia de Emapa se conoció la semana pasada en medio de cuestionamientos del sector panificador respecto al abastecimiento de harina subvencionada y las condiciones de distribución.

Las auditorías permitirán establecer responsabilidades administrativas o legales en caso de detectarse irregularidades durante su gestión.

La fiscalización a Emapa busca garantizar la transparencia en la administración de recursos públicos destinados al apoyo de la producción de alimentos y al control de precios en beneficio de la población.

 

