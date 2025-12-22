Gobierno socializa los alcances del Decreto 5503 con sectores sociales y mantiene diálogo abierto con la COB

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, informó que ministros y viceministros del Órgano Ejecutivo sostienen reuniones con todos los sectores sociales del país para socializar de manera directa y transparente los alcances del Decreto Supremo 5503.

La autoridad señaló que estas reuniones se desarrollan bajo un lenguaje unificado, con el objetivo de brindar información clara y precisa sobre la norma. “Nos estamos reuniendo con todos, manejando un solo lenguaje, porque el decreto es el mismo, y lo importante es que estamos recibiendo el apoyo”, afirmó.

Flores explicó que el decreto responde a la necesidad de tomar medidas responsables frente a la situación económica, recordando que no es posible sostener la subvención a los combustibles, debido a que representa un gasto aproximado de 10 millones de dólares diarios para el Estado.

En ese contexto, el viceministro destacó la importancia del diálogo como herramienta fundamental para la construcción de consensos y la comprensión de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

Asimismo, recordó que existe una convocatoria abierta a la Central Obrera Boliviana (COB) para entablar una reunión en las próximas horas, con el objetivo de continuar el diálogo y escuchar las observaciones y propuestas del sector trabajador.

