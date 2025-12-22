Tras acuerdo con gobierno, alcaldes, gobernadores y choferes deben definir tarifas de pasajes

El Gobierno Nacional y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia suscribieron un Acta de Acuerdo, tras una reunión realizada en la Casa Grande del Pueblo este domingo, con el objetivo de garantizar el diálogo, atender las demandas del sector transporte y fortalecer medidas económicas, tributarias y operativas en beneficio del país.

El acuerdo fue suscrito por autoridades de los ministerios de Obras Públicas, Economía y Finanzas Públicas, e Hidrocarburos, junto a representantes del sector transporte a nivel nacional.

Entre los principales puntos acordados, el Gobierno Nacional convocará el lunes 22 de diciembre a alcaldes y gobernadores para establecer, en coordinación con los transportistas, las tarifas del transporte urbano e interdepartamental. Asimismo, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) iniciará el diálogo técnico para definir nuevas tarifas del transporte interdepartamental, considerando criterios de nivelación y otros factores.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se comprometió a remitir un proyecto de ley para la abrogación de la disposición adicional tercera de la Ley 317 y normas relacionadas, con el fin de eliminar el descuento del 30% en la facturación por la compra de combustibles, debido a que los carburantes ya no son subvencionados.

Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía iniciará el proceso de descentralización de la entidad ejecutora de conversión a GNV, además de presentar propuestas para la conversión de vehículos a energía eléctrica en el marco de la Ley Verde.

El acuerdo establece la conformación inmediata de Comisiones de Trabajo, que deberán instalarse en un plazo máximo de 72 horas, en las áreas de:

Financiera y Tributaria

Aduanas, Insumos y Logística

Operatividad, Seguros y Tarifas

Estas comisiones estarán integradas por representantes del sector transporte y de distintas entidades del Gobierno Nacional, y tendrán como misión reglamentar, ejecutar y realizar seguimiento a las disposiciones acordadas.

Además, se creó una Mesa Permanente de Diálogo y Seguimiento, liderada por el Ministerio de Obras Públicas y el Ejecutivo de la Confederación de Choferes, que se reunirá de manera mensual para evaluar los avances.

Mire el documento del acuerdo:

