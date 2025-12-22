Conozca las zonas con alerta naranja por crecida de ríos en el país

Bolivia se encuentra en estado de emergencia hidrológica. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha ratificado este lunes la alerta naranja para los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Potosí.

La medida responde a una subida constante en los niveles de las cuencas, alimentada por lluvias torrenciales que amenazan con generar desbordes bruscos en las próximas horas.

La situación más crítica se vive en el municipio de El Torno, donde el desborde del río Piraí ha dejado una cifra devastadora de más de 15 víctimas fatales. Hasta el momento, se reportan 600 personas evacuadas y cientos de viviendas destruidas o anegadas.

Ante este escenario, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) ha extendido su vigilancia hasta el 28 de diciembre, advirtiendo que las tormentas eléctricas persistirán, lo que complica las tareas de rescate y prevención.

En respuesta a la magnitud del desastre, la gobernación de Santa Cruz, como medida excepcional, suspendió las vacaciones de todo el personal operativo y administrativo de la Gobernación.

Recomendación a la población: Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar cruzar puentes con caudales altos, alejarse de las riberas de los ríos y permanecer informados mediante los canales oficiales hasta el cese de las precipitaciones el próximo martes.

