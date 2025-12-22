¿Habrá paro mañana? Gobierno y transportistas siguen reunidos

A pocas horas de que inicie la jornada laboral del lunes, la incertidumbre crece en el país. El Gobierno nacional y la dirigencia del autotransporte se encuentran en una reunión de alto nivel que comenzó al finalizar la tarde y se extiende hasta esta noche, buscando un consenso sobre el Decreto Supremo 5503.

El sector del transporte llega a esta mesa con una amenaza de paro indefinido, medida que fue puesta en pausa para escuchar la propuesta del Ejecutivo. El máximo dirigente de la Confederación, Lucio Gómez, fue enfático al ingresar a la reunión: "Nos han autorizado que vayamos a escuchar... dependerá mucho de los resultados si es que mañana continúa la medida de presión o la misma se levante".

Un diálogo bajo presión

El Gobierno ha desplegado un equipo ministerial compuesto por las carteras de Economía, Hidrocarburos y Obras Públicas. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó su optimismo basado en los acuerdos ya logrados en Cochabamba y Santa Cruz.

"Esperemos que el sector del autotransporte entienda que este decreto los beneficia. Tiene pedidos que el propio sector ha tenido en el pasado y que no habían sido atendidos. Es momento de ponerle el hombro al país y dejar trabajar", afirmó Espinoza antes de iniciar el debate técnico.

¿Qué se espera para las próximas horas?

Adentro de la Casa Grande del Pueblo, los representantes de todas las federaciones del país analizan los puntos del decreto, especialmente los referidos al costo de los hidrocarburos y las medidas de alivio para el sector.

Si hay "humo blanco" en la reunión, el paro será suspendido de inmediato. De lo contrario, las principales ciudades del país podrían amanecer este lunes con bloqueos y falta de servicio público.

