Vuelve el transporte ferroviario a la Chiquitanía tras seis años: así operará

Luego de seis años de suspensión, el servicio de transporte ferroviario de pasajeros hacia la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, será reanudado mediante un ferrobús con capacidad para 42 pasajeros, con el objetivo de impulsar el turismo, mejorar la conectividad y dinamizar la economía regional.

La reactivación del servicio responde a una solicitud de los comités cívicos de la región chiquitana y fue gestionada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

¿Cómo funcionará el servicio?

El servicio será operado por la Empresa Ferroviaria Oriental S.A., que pondrá en funcionamiento un ferrobús moderno, con estándares de confort y seguridad, destinado a fortalecer la integración del oriente cruceño.

El recorrido partirá desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y atravesará las localidades de San José de Chiquitos, Roboré, Chochís, Aguas Calientes, Carmen Rivero Tórrez y Puerto Quijarro, conectando destinos de alto valor histórico, cultural y natural.

Periodo de prueba y evaluación

El servicio se habilitará inicialmente por un periodo de seis meses, durante el cual se realizarán evaluaciones permanentes de la demanda y el índice de ocupación. La baja utilización del tren fue uno de los factores que motivó su suspensión en gestiones anteriores.

“Más que dar buenas noticias, esto es un trabajo en conjunto”, afirmó el ministro Zamora, al destacar la coordinación entre el Gobierno, la ATT y los actores regionales.

La iniciativa se enmarca en los lineamientos del presidente Rodrigo Paz, orientados a fortalecer la integración territorial, promover el desarrollo regional y posicionar al turismo como eje estratégico del crecimiento económico.

Respaldo cívico

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la reactivación del servicio y agradeció las gestiones realizadas.

“Después de seis años que no había transporte ferroviario de pasajeros hacia la provincia, vuelve. Este febrero se reactiva el transporte ferroviario en la red oriental”, señaló en conferencia de prensa.

