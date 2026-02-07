TEMAS DE HOY:
Rafael Arce Mosqueira deberá declarar ante la Fiscalía Anticorrupción en La Paz

El Ministerio Público ordenó la comparecencia del hijo del expresidente Luis Arce para el 19 de febrero.

Milen Saavedra

07/02/2026 19:21

Fiscalía cita a declarar a Rafael Arce por legitimación de ganancias ilícitas. Imagen de archivo.
La Paz, Bolivia

La Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas emitió una citación oficial para Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, dentro de una investigación de oficio iniciada por el Estado boliviano. El sindicado deberá presentarse a prestar su declaración informativa en la ciudad de La Paz, en relación con el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipificado en el Artículo 185 Bis del Código Penal.

Detalles de la citación

Según el documento emitido por la Fiscalía Departamental de La Paz, Arce Mosqueira ha sido convocado bajo las siguientes disposiciones:

  • Fecha de la declaración: Jueves 19 de febrero de 2026.

  • Hora: 11:00 AM.

  • Lugar: Dependencias de la Fiscalía Anticorrupción, calle Potosí N° 944, piso 5.

  • Condición: Sindicado, debiendo asistir obligatoriamente con su documento de identidad y acompañado de un abogado defensor.

La orden, firmada por la fiscal de materia Ingrid Rocío Feraudi Guerra, advierte que, en caso de incomparecencia o desobediencia, se procederá a expedir un mandamiento de aprehensión conforme lo establece el Artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.

