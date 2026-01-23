Siete inmuebles en Santa Cruz, vehículos de lujo y un penthouse: Investigan movimientos millonarios de Rafael Arce

El fiscal anticorrupción, Miguel Cardozo, confirmó que el Ministerio Público citará a declarar en primera instancia al expresidente Luis Arce Catacora, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, donde se investiga a su hijo Rafael Arce Mosqueira.

Las pericias financieras revelaron la adquisición irregular de múltiples activos, entre los que destacan un penthouse valorado en más de 450.000 dólares, siete inmuebles en la ciudad de Santa Cruz y diversos vehículos de alta gama, adquisiciones que no coincidirían con el perfil económico declarado de los involucrados.

El eje de la investigación se centra en movimientos bancarios sospechosos donde, según el fiscal, el exmandatario habría depositado sumas millonarias en las cuentas de sus hijos.

"Se registran depósitos a Ernesto Rafael Arce Mosqueira por montos de seis y siete millones de bolivianos", detalló Cardozo, subrayando que la procedencia de estos fondos es aún desconocida.

Asimismo, se detectó que Rafael Arce Mosqueira debitó millones de bolivianos para la compra de propiedades a nombre de su propia pareja, quien también ha sido citada para esclarecer el origen del dinero utilizado en dichas transacciones.

Debido a su inasistencia ante las autoridades, Rafael Arce Mosqueira ha sido declarado rebelde y contumaz por la justicia. Actualmente, el Ministerio Público tramita su orden de aprehensión y la activación del sello rojo ante la Interpol para lograr su captura internacional.

En los próximos días se espera la comparecencia del expresidente Arce Catacora, cuya declaración será fundamental para determinar la responsabilidad jurídica en este esquema de presunta compra irregular de bienes y flujos de capital familiar.

