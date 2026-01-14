TEMAS DE HOY:
Rafael Arce Mosqueira zar antidrogas Infanticidio de Yuvinca

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía imputa a Rafael Arce, hijo del expresidente y pide seis meses de detención

El Ministerio Público lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito tras detectar un incremento patrimonial de $us 755.000 sin respaldo económico.

Juan Marcelo Gonzáles

14/01/2026 17:46

Foto: Rafael Arce Mosqueira hijo de expresidente Arce
La Paz

Escuchar esta nota

El Ministerio Público lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito tras detectar un incremento patrimonial de $us 755.000 sin respaldo económico.

La Fiscalía Especializada en Anticorrupción de La Paz emitió una imputación formal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y solicitó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

Según la resolución fiscal, el investigado registró un incremento patrimonial desproporcionado entre mayo y junio de 2025. El documento detalla la compra de inmuebles y vehículos de alta gama por un valor aproximado de 755.000 dólares, sin un respaldo que justifique el origen de esos recursos.

La investigación se apoya en reportes bancarios y registros oficiales que revelan la apertura de 12 cuentas en distintas entidades financieras, además de la posesión de 13 inmuebles en La Paz y Santa Cruz. También aparecen tres vehículos de lujo y antecedentes de viajes internacionales, elementos que, para la Fiscalía, configuran riesgo de fuga.

El fiscal Miguel Cardozo pidió la medida cautelar mientras se desarrollan nuevos actos investigativos, entre ellos declaraciones testificales e inspecciones técnicas. La imputación fue notificada por edictos, debido a que el acusado no pudo ser ubicado en su domicilio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD