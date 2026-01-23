¡Horror! Hallan restos humanos desmembrados y en estado de descomposición

Un macabro hallazgo conmocionó a la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, en Argentina. Un corredor que transitaba por una zona descampada, ubicada detrás del barrio 13 de Diciembre, descubrió una mano humana en avanzado estado de descomposición.

Tras verse sorprendido dio aviso a las autoridades, un intenso operativo policial permitió localizar horas más tarde otros dos pies en los alrededores, confirmando la magnitud del estremecedor suceso.

Según el medio TN, debido al avanzado estado de deterioro de los restos, los peritos forenses aún no han podido determinar el sexo de la víctima, aunque los indicios preliminares apuntan a que se trata de una persona adulta.

El área fue acordonada para recolectar evidencias que permitan establecer la data del deceso y la identidad de los restos, mientras se evalúa si el cuerpo fue trasladado al lugar o si el crimen se perpetró en las cercanías del barrio.

El hallazgo ha generado una fuerte expectativa en la comunidad, especialmente en los familiares de Mario García, un vecino de la zona cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial que vincule ambos casos, los resultados de la autopsia y los estudios de ADN serán fundamentales para resolver este macabro hecho.

Mira la programación en Red Uno Play