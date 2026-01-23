Declaran en rebeldía a Rafael Arce Mosqueira y activan sello rojo de Interpol

La justicia boliviana determinó este jueves declarar en rebeldía a Rafael Arce Mosqueira, dentro de la investigación que se le sigue por la presunta adquisición irregular de inmuebles valuados en un total de $755.000 dólares. La decisión fue tomada luego de que el encausado no se presentara a su audiencia de medidas cautelares programada para las 09:00 horas.

Orden de aprehensión y búsqueda internacional

El fiscal coordinador de Anticorrupción, David Torrez, confirmó que la ausencia del investigado careció de sustento legal, lo que derivó en la emisión de un mandamiento de aprehensión.

"Toda vez que la inconcurrencia ha sido injustificada al llamado de la autoridad judicial, conforme establece el procedimiento penal, se ha determinado declarar la rebeldía del encausado".

Torrez añadió que, para asegurar el desarrollo del proceso, se han iniciado las gestiones internacionales: "Se han emitido los requerimientos necesarios para la emisión del sello rojo ante Interpol".

Situación migratoria y localización

A pesar de la activación de alertas internacionales, los informes preliminares de la Dirección General de Migración indican que Arce Mosqueira no ha abandonado el país por vías legales.

"Contamos con los registros de movimiento migratorio, en el que se establece que el ciudadano encausado estaría en territorio boliviano (...) la certificación establece que no se tiene una salida, de manera legal".

Actualmente, el Ministerio Público trabaja con el brazo operativo de la Policía Boliviana para establecer su "ubicación exacta" y proceder con la ejecución de la orden judicial.

Ampliación de las investigaciones

La fiscalía advirtió que la investigación por enriquecimiento ilícito es dinámica y no se descarta citar a más personas involucradas en los movimientos financieros del sindicado.

"De establecerse la certeza de los movimientos económicos a través de movimientos bancarios, se va a citar a todo ciudadano que haya tenido un movimiento dentro o haya emitido valores, títulos, transferencias económicas a cuentas del ciudadano Rafael Arce. No es limitativo esto".

El caso, que inicialmente investigaba la compra de un inmueble de $455.000 dólares, se ha extendido a otros tres bienes que representarían un posible daño económico al Estado. Las autoridades aseguraron que las citaciones para posibles testigos y otros involucrados serán emitidas de "manera inmediata" conforme avancen las pericias objetivas.

