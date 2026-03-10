Oruro inicia campaña masiva de vacunación contra el sarampión

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Oruro inició una campaña masiva de vacunación contra el sarampión en unidades educativas del departamento con el objetivo de proteger a la población estudiantil y evitar posibles brotes de la enfermedad.

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización, Waldo Rozo, informó que durante todo marzo se desplegarán brigadas móviles que recorrerán establecimientos educativos, guarderías y otros espacios donde se concentran menores de edad.

“En todo este mes de marzo nos vamos a dedicar a vacunar a los niños rezagados con la vacuna SR y SRP, toda vez que todavía estamos en una alerta sanitaria por sarampión debido a los casos que se han ido confirmando en otros departamentos”, señaló.

La autoridad explicó que el mayor número de contagios se registró en el departamento de Santa Cruz, por lo que se busca reforzar la prevención en otras regiones del país.

Rozo indicó que los centros educativos representan espacios donde existe mayor riesgo de transmisión del virus debido a la concentración de estudiantes.

Detalló que la estrategia busca identificar a menores que no recibieron sus vacunas en el calendario regular, evitando que queden expuestos a la enfermedad.

“Desde hace un mes hemos analizado las coberturas de vacunación y, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, debemos buscar a ese niño rezagado. Esa es nuestra meta ahora”, indicó.

Para ejecutar la campaña, el Sedes desplegará más de 300 brigadas distribuidas en las diferentes redes de salud del departamento. Solo en la red urbana trabajarán 44 brigadas institucionales, a las que se sumarán 50 equipos adicionales con apoyo del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Asimismo, se movilizarán 31 brigadas en la red de Occidente, otras 31 en la red minera, 80 en la red norte, 68 en la red Cuenca Poopó y 73 brigadas en la red Azanaque.

La meta de vacunación del departamento alcanza a 78.956 personas entre los 5 y 19 años, sin descuidar la inmunización del grupo infantil que recibe la vacuna SRP al año y entre los 18 y 23 meses.

Mira la programación en Red Uno Play