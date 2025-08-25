Chile entrega 50.000 dosis de vacunas contra el sarampión y se inmunizará en colonias menonitas

Según información difundida por el medio estatal ABI, Bolivia recibió este lunes la donación de 50.000 dosis de la vacuna contra el sarampión del Gobierno de Chile.

El viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, en conferencia de prensa, explicó que esta dotación de vacunas fortalecerá la inmunización en niños de las comunidades menonitas.

Recordemos que recientemente se reportaron más del 50% de contagios, entre esos grupos. Son al menos 200 comunidades menonitas que existen en el departamento de Santa Cruz y aún no se llegó al 50% de inmunización, por lo que ahora se busca trabajar en estas poblaciones.

“Se recibieron 50 mil dosis de la vacuna, que tiene un destino específico, las vamos a llevar a estas comunidades menonitas, donde tenemos la presencia del virus del sarampión. El 50% de los casos está dentro de esta comunidad”, explicó Enríquez, según ABI.

Hasta la fecha, Bolivia reportó 269 casos de sarampión, y más del 80% de estos casos se registraron en el departamento de Santa Cruz, distribuidos en 23 municipios.

La dotación había sido entregada en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por la epidemia de sarampión, y estuvieron presentes la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Katya Marino, y el cónsul general de Chile, Fernando Velasco.

