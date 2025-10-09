Después de nueve días de huelga de hambre en la Quinta Municipal, los trabajadores de salud decidieron este jueves levantar la medida de presión tras llegar a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

La protesta, iniciada por la demora en la renovación de contratos y otras demandas laborales, había puesto en alerta al sector sanitario. Representantes del personal en huelga denunciaron despidos, falta de diálogo y precariedad en algunos centros de atención.

La firma de un acta de entendimiento permitió restituir a varios trabajadores afectados y definir compromisos inmediatos por parte del gobierno municipal. Estos avances fueron suficientes para suspender la huelga y permitir la normalización de los servicios.

Desde este viernes, la atención en salud en Santa Cruz de la Sierra volverá a operar con normalidad. Sin embargo, los dirigentes del sector advirtieron que, si no se cumplen el resto de los compromisos hasta el lunes, se podrían reactivar las medidas de presión.

