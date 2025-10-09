TEMAS DE HOY:
“Busco atención y no encuentro”: el drama de pacientes que lloran de impotencia por el paro de salud

Este jueves se cumple el tercer día del paro de los trabajadores de salud, que mantiene a cientos de pacientes sin atención médica, provocando largas filas, incertidumbre y angustia.

Charles Muñoz Flores

09/10/2025 13:36

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El tercer día del paro del sector salud en Santa Cruz deja a cientos de pacientes sin atención médica, generando escenas de frustración y desesperanza tanto en residentes locales como en personas que llegaron de otros departamentos en busca de tratamientos programados.

“Me tienen como bola de billar, busco atención y no encuentro. Me da impotencia, me duele”, relató una paciente que esperaba ser atendida. Otra adulta mayor compartió: “Me duele mi rodilla, necesito mis remedios. Es triste cuando uno es pobre y necesita atención médica”.

Entre los afectados, hay quienes requieren procedimientos urgentes y deben viajar desde otras regiones.

“Necesito urgente que me operen, tengo que retornar al Beni, vengo de Guayaramerín. Si no, tendré que irme sin que me operen, porque ya vienen las elecciones y tengo que votar allá. Llegué a Santa Cruz hace quince días. Soy diabética”, indicó una ciudadana.

La mayoría de los pacientes se ve obligada a reprogramar sus consultas, generando un retraso en tratamientos y un aumento de la angustia entre quienes dependen de atención médica regular. La medida de presión, que se mantiene en su tercer día, refleja la tensión existente entre el personal de salud y las autoridades, mientras la población sigue siendo la principal afectada.

 

