Este miércoles, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de la propietaria del juego mecánico denominado “La Rueda de la Fortuna”, instalado en el Cambódromo de Santa Cruz, en medio del desarrollo de la feria de la Alasita.

El trágico hecho se registró la noche de este martes 7 de octubre en medio de la feria de las Alasitas, cuando una rueda de la fortuna colapsó repentinamente, dejando a varias personas heridas.

Los asistentes vivieron momentos de terror al ver cómo el juego mecánico se desplomaba. Entre gritos de desesperación, las personas que se encontraban en el lugar pedían ayuda.

Por el momento no se tiene la cifra exacta de personas heridas, pero se tienen entendido que son 15, uno de ellos estaría de gravedad tras presentar fracturas múltiples. Mientras que todos los juegos mecánicos de la feria fueron clausurados.

