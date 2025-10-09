TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito FALLECE ABUELO cóndores muertos

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Jaime Cornejo: “Aurora seguirá luchando por recuperar los 33 puntos”

En entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, el exdirigente se refirió a la quita de puntos que sufrió el club en el fútbol nacional, y como están enfrentando la situación.

Martin Suarez Vargas

09/10/2025 13:21

Jaime Cornejo. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Jaime Cornejo, expdirigente de Aurora, habló sobre la situación que atraviesa el club tras la quita de 33 puntos, indicando que la institución continuará su lucha ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que no detendrán sus actividades mientras se resuelva el proceso.

“Estamos al mando de la institución y nuestra responsabilidad es no dejarla desaparecer. Por eso acudimos al TAS con la esperanza de que se reconozca que el club no tiene responsabilidad en este caso y que la sanción fue aplicada únicamente como un chivo expiatorio contra un jugador”, explicó Cornejo durante su entrevista en el programa Que No Me Pierda de Red Uno.

El exdirigente destacó que la familia ha invertido más de 100 mil dólares en la demanda y en cubrir planillas, señalando que estos recursos son propios y no un préstamo al club.

“Lo que estamos haciendo es por amor al club y por responsabilidad. Aurora seguirá compitiendo mientras se resuelva la situación, independientemente de la medida cautelar”, añadió.

Cornejo también hizo énfasis en la necesidad de aplicar controles justos sobre las edades de los jugadores juveniles en todas las instituciones del fútbol boliviano. Según indicó, la intención es garantizar que las sanciones se apliquen correctamente y no se repitan injusticias que afecten solo a un club.

Finalmente, reiteró que, pese a las dificultades y a la espera de la decisión del TAS, Aurora mantendrá su participación en el campeonato y buscará mantener posiciones de privilegio para clasificar a competencias internacionales, demostrando compromiso con el equipo y su hinchada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD