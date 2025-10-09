[VIDEO] Antes de pelear, ya perdía: así fue la caída de un hombre que intentó encarar a otro conductor

Un insólito video de apenas siete segundos se viralizó en redes sociales, mostrando el momento en que un hombre cae estrepitosamente de su vehículo justo cuando intentaba confrontar a otro conductor.

En las imágenes se observa a un hombre con una polera verde que abre la puerta de su furgoneta y dirige la mirada hacia el vehículo que estaba detrás. Al intentar descender, coloca el pie derecho en el suelo, pero el izquierdo parece engancharse en el cinturón de seguridad, lo que provoca su caída.

Pese al golpe, el hombre se levanta de inmediato y se dirige hacia el otro vehículo, donde empieza a reclamar al chofer, aunque no se alcanza a escuchar con claridad el motivo de la discusión. El conductor baja la ventanilla y ambos intercambian palabras en tono de reclamo.

Según las descripciones compartidas en línea, el incidente habría ocurrido en Brasil, aunque no se ha confirmado ni la fecha ni el lugar exacto.

El material audiovisual desató una ola de comentarios jocosos en las redes sociales. “Se achantó antes de salir. Ja ja ja” y “Yo que él ya ni llegaba a pelear” fueron algunas de las reacciones más repetidas por los usuarios, que convirtieron el incidente en un meme instantáneo.

Lo que empezó como un intento de enfrentamiento callejero terminó siendo un episodio cómico que recorrió internet bajo la frase: “Todavía no empezaba a pelear y ya estaba perdiendo”.

A continuación, el video:

