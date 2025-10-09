TEMAS DE HOY:
Presidente de la Alasita señala que la dueña de rueda de la fortuna no fue aprehendida

Márquez sostuvo que la prioridad es apoyar a las víctimas y aseguró que los artesanos de la feria están dispuestos a colaborar económicamente si es necesario.

Charles Muñoz Flores

09/10/2025 9:20

El presidente de la Feria de Alasita, Pedro Márquez. FOTO: Captura de pantalla.
El presidente de la Feria de Alasita, Pedro Márquez, desmintió este jueves los rumores sobre la presunta aprehensión de la propietaria de la rueda de la fortuna que sufrió un accidente la noche del martes en el Cambódromo de Santa Cruz.

Es falso eso, no está detenida. Ella está ahorita en la clínica asistiendo a los damnificados. Entonces, de esa parte nosotros estamos tranquilos porque creo que ellos también tienen que ayudar en la recuperación de todos los heridos”, afirmó Márquez en declaraciones a la prensa.

Márquez sostuvo que la prioridad es apoyar a las víctimas y aseguró que los artesanos de la feria están dispuestos a colaborar económicamente si es necesario.

“No queremos quedar mal como Feria de Alasita, estamos prestos a asistir para salir adelante”, agregó.

Asimismo, pidió a la población no abandonar la feria tras el accidente.

Le pido al pueblo de Santa Cruz que venga y siga participando todos los días. Los necesitamos ahora más que nunca”, señaló.

Por el momento, los juegos mecánicos han sido cerrados de manera preventiva mientras se realizan las inspecciones correspondientes. Márquez rechazó versiones que circulaban en redes sociales sobre que las estructuras estuvieran sujetas con cintas adhesivas.

Eso es algo negativo para nosotros. Lo que se observa en la rueda son los juegos LED que tiene, no es otra cosa”, aclaró.

 

