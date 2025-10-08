“Tienen fracturas”: accidente en la feria de Alasita deja 15 personas heridas, incluidos niños

La tradicional feria de Alasitas se vio ensombrecida la noche del martes por un accidente que dejó un saldo de 15 personas heridas, entre ellas varios niños. Según informó el paramédico Jim Nagera, dos de los adultos presentan fracturas graves en brazos y caderas, mientras que otros sufrieron golpes y contusiones menores.

“Estamos hablando de fractura de pelvis y fracturas de miembros superiores, como cúbito y radio”, explicó Nagera. Agregó que los pacientes más graves se encuentran internados en una clínica privada, donde se procederá a realizar las cirugías correspondientes, ya que algunas personas quedaron atrapadas entre los fierros del juego mecánico.

Entre los afectados también se encuentran cinco niños, quienes sufrieron golpes y algunas fracturas, aunque ninguno presenta riesgo vital.

“Hay niños heridos, policontusos, otros con fracturas, pero no son de gravedad”, precisó el paramédico.

