TEMAS DE HOY:
AMENAZA Agresión accidente vehicular

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Tienen fracturas”: accidente en la feria de Alasita deja 15 personas heridas, incluidos niños

Según informó el paramédico Jim Nagera, dos de los adultos presentan fracturas graves en brazos y caderas, mientras que otros sufrieron golpes y contusiones menores.

Charles Muñoz Flores

08/10/2025 13:18

El paramédico Jim Nagera. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Escuchar esta nota

La tradicional feria de Alasitas se vio ensombrecida la noche del martes por un accidente que dejó un saldo de 15 personas heridas, entre ellas varios niños. Según informó el paramédico Jim Nagera, dos de los adultos presentan fracturas graves en brazos y caderas, mientras que otros sufrieron golpes y contusiones menores.

“Estamos hablando de fractura de pelvis y fracturas de miembros superiores, como cúbito y radio”, explicó Nagera. Agregó que los pacientes más graves se encuentran internados en una clínica privada, donde se procederá a realizar las cirugías correspondientes, ya que algunas personas quedaron atrapadas entre los fierros del juego mecánico.

Entre los afectados también se encuentran cinco niños, quienes sufrieron golpes y algunas fracturas, aunque ninguno presenta riesgo vital.

“Hay niños heridos, policontusos, otros con fracturas, pero no son de gravedad”, precisó el paramédico.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD