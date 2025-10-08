“No pude salvar a la niña que se quemó”: el drama de una familia tras un devastador incendio en San Ramón

San Ramón se encuentra de luto tras la tragedia ocurrida el pasado fin de semana, cuando la explosión de bidones de combustible dentro de una vivienda provocó un incendio que dejó como saldo la muerte de una niña de 9 años y la pérdida del bebé que llevaba en su vientre una joven de 17 años.

Además, tres integrantes de la familia resultaron con severas quemaduras y actualmente reciben atención médica en distintos hospitales de Santa Cruz.

La familia afectada, de escasos recursos, perdió absolutamente todo: su vivienda quedó reducida a cenizas, al igual que su ropa, documentos y pertenencias. La madre de los menores, Neli Yobió, relató entre lágrimas cómo vivió el siniestro:

“Yo llegué de vender gasolina, prendí una vela para buscar ropa y cambiar a mi niño. En segundos, el fuego consumió mi casa. Forcé la puerta para salvar a mi hijo, pero no logré rescatar a mi niña que se quemó. Perdí todo”.

Los sobrevivientes se encuentran internados en el Hospital de Niños, el Hospital Japonés y el Hospital San Juan de Dios.

La tía de las víctimas, Juanita Landa, informó que la adolescente de 17 años, quien perdió a su bebé, está en estado crítico con el 80% de su cuerpo quemado y permanece en terapia intensiva. El primo que intentó auxiliar a las menores se encuentra más estable, mientras que la bebé de 8 meses continúa bajo observación médica.

El martes se realizó el sepelio de la menor fallecida y del bebé que no logró sobrevivir. La tragedia ha conmovido a toda la población de San Ramón, que se moviliza para ayudar a la familia.

Ante los elevados costos médicos y la difícil situación, las familiares de los heridos llegaron hasta Santa Cruz para pedir colaboración.

“Cualquier ayuda es bienvenida porque mis sobrinos se han quedado sin nada, sin casa, sin ropa, sin documentos. Es un camino largo y doloroso, los médicos nos han dicho que no hay fecha para su recuperación”, expresó Juanita.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse a los números 691 03 035 o 644 31 462.

