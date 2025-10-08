La noche del martes, al menos 15 personas resultaron heridas tras el colapso de la rueda de la fortuna en la Feria de la Alasita, en el Cambódromo de Santa Cruz. Entre los afectados hay niños y adultos con fracturas en brazos y caderas, según reportes de los equipos de emergencia.

Horas antes del accidente, usuarios en redes sociales compartieron videos que evidenciaban las precarias condiciones de la atracción. En las imágenes se observaba cómo algunos elementos estaban mal asegurados, incluyendo soportes cubiertos con yúrex (cinta adhesiva) para sostener luces y partes mecánicas. “Cuando tu vida vale Bs 15, para mayor seguridad, dicen”, comentaba una usuaria en su publicación.

El incidente ha generado indignación y cuestionamientos sobre la seguridad de los juegos mecánicos en la Feria.

“En todo el país es así, lo colocan sobre maderitas, es un peligro que a nadie le importa, nadie regula, solo sacan dinero. Mejor si van a revisar todos los juegos”, escribió un asistente en redes sociales.

PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Este miércoles, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se refirió al hecho ocurrido la noche del martes y declaró: “Hemos tenido que enfrentar esta situación; hay siete personas heridas. También se ha notificado al seguro y a los responsables, es decir, a quienes solicitaron la autorización, para que se hagan cargo del pago de la atención médica, los medicamentos y la internación”.

“Cada una de estas actividades tiene que cumplir con la presentación de un seguro por cualquier contingencia. En este caso, se dio la autorización de acuerdo al informe presentado”, señaló Fernández.

Sin embargo, advirtió que la investigación deberá establecer si los organizadores cumplieron con los protocolos el día del incidente. “Si no han cumplido el protocolo, ya la investigación que va a hacer la Fiscalía y la Policía determinará el hecho y por qué ocurrió”, agregó.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play