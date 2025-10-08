Jhonny sobre juegos en Alasitas: "Son ellos los que deben seguir y cumplir con el protocolo"

Varias personas resultaron heridas durante la Feria de Alasitas en Santa Cruz de la Sierra, en un incidente que ahora está bajo investigación de la Fiscalía y la Policía.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, confirmó que el Gobierno Municipal activó de inmediato todas sus unidades de emergencia, con ambulancias, médicos y paramédicos, para socorrer a las víctimas.

“Hoy hemos tenido que ver esta situación, hay siete personas heridas, ha sido también notificado el seguro y los responsables, los que pidieron la autorización, para que ellos se hagan cargo del pago de atención médica, medicamentos e internación ”, declaró.

La autoridad explicó que todo evento recreativo que se desarrolla en espacios públicos debe cumplir un protocolo estricto: presentar un informe detallado sobre la actividad, someterse a inspecciones municipales y contar con una póliza de seguro vigente.

“Cada una de estas actividades tiene que cumplir con la presentación de un seguro por cualquier contingencia. En este caso, se dio la autorización de acuerdo al informe presentado”, señaló Fernández.

Sin embargo, advirtió que la investigación deberá establecer si los organizadores cumplieron con los protocolos el día del incidente. “Si no han cumplido el protocolo, ya la investigación que va a hacer la Fiscalía y la Policía determinará el hecho y por qué ocurrió”, agregó.

Respecto al tendido eléctrico en la feria, Fernández aclaró que la instalación y supervisión corresponden a la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y no al Gobierno Municipal.

“Nosotros no entregamos medidores ni hacemos instalaciones de este tipo”, subrayó.

Finalmente, el alcalde indicó que instruyó a la unidad jurídica municipal acompañar el proceso investigativo y brindar toda la información necesaria. “Vamos a apoyar en todo lo que se requiera para esclarecer lo ocurrido en esta lamentable situación”, concluyó.

