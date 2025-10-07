TEMAS DE HOY:
¡Lo perdió! Así puede descargar el carnet de vacunación para cobrar el Bono Juancito Pinto

Los padres, madres o tutores podrán acceder al documento en línea. Aquí le explicamos paso a paso.

Charles Muñoz Flores

07/10/2025 11:14

Carnet de vacunación contra el sarampión, documento clave para cobrar el ‘Juancito Pinto’. FOTO: RRSS y Ministerio de Salud. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

El Ministerio de Educación confirmó que la presentación del carnet de vacunación contra el sarampión será uno de los requisitos indispensables para cobrar el bono escolar ‘Juancito Pinto’. La medida busca garantizar que todos los estudiantes del sistema público y de convenio estén inmunizados.

Para facilitar el trámite, el Ministerio de Salud habilitó en su página web la opción de descargar el certificado digital de vacunación. Los padres, madres o tutores podrán acceder de la siguiente manera:

1.- Ingresar al sitio oficial del Ministerio de Salud.

2.- En la parte superior derecha seleccionar el ícono “Consulta tu carnet de vacunación en línea”.

3.- Introducir los datos del estudiante: nombre completo, cédula de identidad y fecha de nacimiento.

4.- Descargar el documento en formato digital.

En caso de que el estudiante no esté vacunado, el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, anunció que se desplegarán brigadas de inmunización en las cercanías de los puntos de pago. De esta forma, los padres podrán vacunar a sus hijos y obtener el certificado en el mismo momento para acceder al beneficio.

Este requisito se suma a los documentos que ya eran solicitados: la cédula de identidad del padre, madre o tutor, y la fotocopia simple del alumno.

“Para aquellos padres que aún no cuenten con el carnet de vacunación, pueden acudir a los centros médicos o actualizar el documento en la plataforma digital del Ministerio de Salud”, precisó Enríquez.

 

 

