¿Dónde se ubican los centros de salud que aplican la vacuna contra el sarampión en Santa Cruz?

Desde este lunes 13 de octubre, el Ministerio de Educación dispuso que la entrega del Bono Juancito Pinto, que consiste en un pago único de 200 bolivianos para estudiantes del sistema educativo público y de convenio, estará sujeta a la presentación del carnet de vacunación contra el sarampión.

La medida responde a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y busca garantizar la cobertura de inmunización en la población infantil. El pago se realizará hasta el 29 de noviembre, aunque aún se aguarda la publicación del cronograma oficial de desembolsos.

Además del carnet de vacunación, se mantienen los requisitos ya conocidos: la cédula de identidad original y una copia simple del padre o madre de familia o el tutor, quien debe estar registrado en el sistema.

“Para aquellos padres que aún no cuenten con el carnet de vacunación, pueden acudir a los centros médicos o actualizar el documento en la página del Ministerio de Salud”, explicó Max Enríquez, viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica.

En Santa Cruz, las autoridades de salud informaron que los centros médicos y postas sanitarias de la red pública están habilitados para vacunar a los niños y niñas. Entre ellos se encuentran:

Red Este – Red Sur

Red Norte – Red Centro

