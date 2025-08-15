TEMAS DE HOY:
Salud

Ampliarán vacunación contra el sarampión hasta los 19 años con la llegada de un nuevo lote de dosis

El Ministerio de Salud prevé reforzar la inmunidad comunitaria y prevenir brotes con la ampliación de la cobertura.

Hans Franco

14/08/2025 20:09

Foto: Bolivia ampliará vacunación contra el sarampión hasta los 19 años
La Paz

En el plazo de menos de una semana, Bolivia recibirá un nuevo lote de vacunas contra el sarampión, lo que permitirá ampliar la cobertura de inmunización a jóvenes de hasta 19 años de edad.

El anuncio fue realizado este jueves por el viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, quien recordó que la campaña actual prioriza a niños y adolescentes de 1 a 14 años.

“Con el nuevo lote se ampliará la vacunación hasta los 19 años”, afirmó la autoridad.

Disponibilidad de dosis

Enríquez desmintió que las vacunas SR, aplicadas a niños de entre 9 y 14 años, se hayan agotado, como señaló la Alcaldía de La Paz.

“Quedan todavía unas 700.000 dosis. Puede ser que se haya terminado un lote en algún centro de salud, pero solo tienen que solicitarlo a través del Sedes”, explicó.

Refuerzo de la estrategia sanitaria

Con la llegada del nuevo cargamento, el Ministerio de Salud busca reforzar la estrategia de vacunación, asegurar que más adolescentes y jóvenes estén protegidos y prevenir posibles brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

 

