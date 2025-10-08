“Subieron el video a redes y me etiquetaron”: joven arrastrado y golpeado por presuntos hinchas

Una brutal agresión que dejó a un joven con heridas de consideración y el temor de ser atacado nuevamente en el barrio Arboleda de Fátima. La víctima, relató que fue golpeado por un grupo de cinco a siete personas vinculadas a un club de Santa Cruz.

“Me decían que gritara ‘¡Aguante la Banda del Fierro!’, y me preguntaban si era de Oriente o de Blooming. Les respondí que era de Blooming, y entonces comenzaron a pisarme la cabeza, golpearme, sacaron un cinturón, me lo pusieron al cuello y me arrastraron”, narró la víctima.

El hecho fue registrado en video y difundido en redes sociales, llegando incluso a etiquetar y amenazar directamente a la víctima a través de llamadas y mensajes. Según explicó, no recuerda exactamente la distancia que lo arrastraron, pero las imágenes del video muestran la crudeza del ataque.

“Sí, cuando ya me habían golpeado, yo iba camino a mi casa, todo lastimado, y subieron el video, me etiquetaron y me escribieron. Incluso me hicieron videollamadas preguntándome: ‘¿Dónde estás? ¿Dónde estás?’, pero no les respondí”, señaló el afectado. “La verdad, no recuerdo nada. Solo cuando me muestran el video, veo que me arrastran por el piso”, agregó.

Tras la golpiza, el joven recibió 10 días de impedimento médico por lesiones en la cabeza, mareos e hinchazón, mientras su familia vive bajo el temor de nuevos ataques.

“Ya no es solo golpear, ahora amenazan con armas”, aseguró, refiriéndose al intento de intimidación por parte del padrastro de uno de los agresores, quien disparó al aire frente a la casa de la víctima.

La denuncia formal ya se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y se están revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables y ejecutar órdenes de aprehensión. Mientras tanto, la familia solicita garantías a las autoridades para proteger su integridad.

“Sí, ya presentamos la denuncia porque, al día siguiente, el sábado por la mañana a las 7:30, llegó el padrastro del agresor a buscarme con un arma de juguete. Disparó al aire tres veces y amenazó a mi hermana, diciéndole que la próxima vez no sería solo un golpe, sino un disparo”, indicó.

Mira la programación en Red Uno Play