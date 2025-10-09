¿Por qué se desplomó la rueda de la fortuna en Las Alasitas? Esto dice un experto

La noche del martes, una rueda de la fortuna se desplomó en el Cambódromo, entre el séptimo y octavo anillo, durante la feria de las Alasitas, dejando varios jóvenes heridos y generando preocupación por la seguridad de los juegos mecánicos instalados en el lugar.

Rogelio Sahonero, presidente de la Federación Departamental de Mecánicos de Santa Cruz (FEDMECRUZ), fue convocado por concejales para realizar una inspección técnica sobre la estructura accidentada.

Según Sahonero, la rueda de la fortuna presentaba una ruptura en el eje principal fabricado con tubo redondo, además de soldaduras precarias, pernos oxidados y una construcción improvisada con materiales de mala calidad. La estructura, además, se encontraba montada sobre puntales de madera clavados al piso y sostenida con elementos improvisados como pita, lo que demuestra un alto grado de inseguridad.

“Esta estructura es hechiza, hecha con materiales de mala calidad y soldaduras precarias”, explicó Sahonero.

El experto indicó que la rotura no fue repentina, sino que se fue gestando poco a poco, con ruidos que no fueron detectados por los operadores debido al ruido ambiental y la música en el lugar. La precariedad de la construcción y el mantenimiento deficiente hacen que otros juegos mecánicos instalados en la feria también estén en riesgo, ya que presentan características similares.

“No les mandaría a mi hijo a divertirse en estos juegos, son un peligro”, afirmó el especialista.

Sahonero calificó la situación como “peligrosísima” y recomendó que las autoridades realicen inspecciones previas rigurosas y un seguimiento constante de estas estructuras para evitar accidentes que podrían tener consecuencias fatales.

El informe también desmintió rumores sobre el uso de yurex para sostener la estructura principal, aclarando que dicho material solo se utiliza para sujetar parte de la iluminación decorativa.

“El yurex no sostiene la estructura, solo la iluminación, eso es un mito”, aclaró el presidente de FEDMECRUS.

Finalmente, el mecánico resaltó que no es posible reparar adecuadamente estas estructuras en un plazo de tres días, como se ha sugerido, y llamó a reforzar las normativas y controles en torno a la instalación y operación de juegos mecánicos en eventos masivos.

Mira la programación en Red Uno Play