La Fiscalía de Santa Cruz informó este jueves que la propietaria de la rueda de la fortuna que se desplomó en la Feria de Alasita, instalada en inmediaciones del Cambódromo entre séptimo y octavo anillo, fue plenamente identificada y ya recibió una citación para declarar en calidad de sindicada.

Jhami Funes, fiscal asignado al caso explicó que la mujer debía presentarse ante el Ministerio Público para brindar su declaración informativa, sin embargo, hasta la fecha no lo hizo. Por este motivo, no se descarta que en las próximas horas se emita una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el procedimiento, la Alcaldía cruceña será la encargada de realizar las inspecciones técnicas y de seguridad en el lugar, mientras el Ministerio Público continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades penales por el accidente.

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando la estructura de la rueda de la fortuna cedió repentinamente en pleno funcionamiento, provocando pánico y dejando un saldo de más de diez personas heridas. Entre ellas, al menos dos sufrieron fracturas y una joven deberá someterse a una cirugía este jueves, según los reportes médicos.

Mira la programación en Red Uno Play