Propietaria de juego mecánico será presentada ante un juez por lesiones culposas

La propietaria de un juego mecánico ubicado en la feria de Alasitas será presentada en las próximas horas ante un juez por el delito de lesiones culposas, tras el accidente ocurrido el martes 7 de octubre a las 22:00 horas, que dejó varios heridos.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, indicó que aún se investigan las causas del hecho, que según los primeros informes se habría producido por fallas estructurales en el juego.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes para determinar cada una de las responsabilidades con relación a la propietaria”, señaló Zeballos.

La acusada fue aprehendida tras rendir su declaración informativa policial y será presentada ante la Autoridad Judicial para que se defina su situación jurídica. Inicialmente, la investigación se centra en lesiones culposas, pero no se descarta que el caso pueda ampliarse a lesiones graves, en caso de que la salud de las víctimas se complique.

“El día de ayer esta persona ha sido ya aprehendida y será el fiscal quien presente la imputación formal y las medidas cautelares correspondientes ante la Autoridad Judicial”, explicó el fiscal. Además, enfatizó que la connotación del hecho y la flagrancia de la situación hacen que se proceda con diligencia, pese a que el delito inicial no exige medidas extremas.

Se espera que, en las próximas horas, tras la evaluación médica de los afectados y los informes finales de la investigación, se defina si la propietaria enfrentará cargos más graves.

