Un momento de tensión se vivió en el barrio Nuevo Palmar, zona de Los Lotes, Santa Cruz, cuando dos estudiantes fueron víctimas de un intento de atraco por parte de dos individuos a bordo de una motocicleta.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el hecho. En las imágenes se observa a los adolescentes caminando por la calle cuando son interceptados por los antisociales. Uno de ellos desciende del motorizado con cuchillo en mano, e intenta amedrentarlos para despojarlos de sus pertenencias.

Al percatarse del arma blanca, los estudiantes reaccionan de inmediato: la joven corre desesperadamente mientras que el otro estudiante encara brevemente al atacante antes de huir. Los delincuentes persiguen a las víctimas por unos segundos, pero finalmente se dan a la fuga sin lograr su cometido.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la creciente ola de inseguridad en la zona y exigieron a las autoridades mayor presencia policial. “Ya no se puede caminar tranquilo, todos los días escuchamos de asaltos”, reclamó una vecina del barrio.

El hecho se suma a la serie de denuncias registradas en Santa Cruz sobre el incremento de robos y atracos en la vía pública, especialmente en barrios periféricos.

A continuación, el video:

