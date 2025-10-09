Debanhi Escobar: Filtran audio y revelan que estuvo secuestrada antes de morir

Más de tres años después de la trágica desaparición y muerte de Debanhi Escobar, nuevos detalles vuelven a sacudir la opinión pública. Según información revelada en el documental de HBO Max Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, la joven de 18 años habría estado secuestrada durante varios días antes de que su cuerpo fuera encontrado en la cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera Monterrey-Laredo.

El caso, que conmocionó a México en abril de 2022, ha sido objeto de múltiples investigaciones y versiones contradictorias. La noche del 9 de abril, Debanhi asistió a una fiesta en Las Quintas, municipio de Escobedo, Nuevo León. Tras un conflicto con sus amigas, decidió regresar sola a casa en un taxi por aplicación, pero nunca llegó. La fotografía que se volvió viral la mostraba a la orilla de la carretera Monterrey-Nuevo León, antes de desaparecer.

“Estuvo privada de su libertad”

En el tercer capítulo del documental, el padre de Debanhi, Mario Escobar, asegura que su hija fue secuestrada. La autopsia oficial indicó que su muerte ocurrió entre el 14 y 18 de abril, mientras que su cuerpo fue hallado el 21 de abril. “Tentativamente estuvo viva de cinco a ocho días, quiere decir que estuvo privada de su libertad, quiere decir que estuvo secuestrada”, declaró el padre.

El cuerpo de Debanhi fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

El último mensaje de Debanhi

A esta impactante revelación se suma un mensaje de voz enviado por la joven la noche de su desaparición a un amigo a través de WhatsApp. En él, advierte sobre el ambiente tenso de la fiesta y los riesgos que enfrentaban ella y otras mujeres:

"No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando… ya se está volviendo esto un pedo de batos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres".

El papá de Debanhi asegura que su hija fue secuestrada.

Dos versiones sobre la causa de muerte

La autopsia inicial, difundida por las autoridades, señaló que Debanhi murió por contusión cerebral al caer en la cisterna, presuntamente la misma madrugada en que desapareció. Sin embargo, una segunda autopsia solicitada por sus padres contradice esta versión, indicando que la causa de muerte fue asfixia y que su cuerpo presentaba signos de violencia. Esto llevó a reclasificar oficialmente el caso como feminicidio.

